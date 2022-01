Assaltantes fazem arrastão em ruas de Manaus; um é preso e comparsa leva tiro

Durante uma tentativa de abordagem, os homens dispararam contra a viatura e houve uma troca de tiros. Um deles foi atingido com um tiro na mão e fugiu por meio de um córrego no mesmo bairro. Já o outro acabou se entregando. A polícia encontrou em posse dele uma arma calibre 32 e vários celulares roubados.

De acordo com informações da polícia, a viatura foi acionada sobre os criminosos em um carro roubado, modelo Gol de cor preta, placa OAK 8648. Após serem localizados na rua Pedras Preciosas, no bairro Nova Floresta, empreenderam fuga, iniciando uma perseguição.

