Moradores são acordados com tiros e se deparam com o corpo em Manaus

Manaus/AM- Um homem foi assassinado a tiros na manhã deste sábado (15), no beco Rui Barbosa, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. De acordo com informações da polícia, moradores ouviram barulhos de correria e tiros por volta das 06h40, e quando saíram de suas casas para verificar a situação, se depararam com o homem morto no chão. Ainda segundo a polícia, o homem estava sem documentos e foi identificado preliminarmente no local como ‘Wallace’. As equipes policiais localizaram ferimentos de arma de fogo na região da cabeça e costas. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para periciar a cena do crime e fazer a remoção do cadáver.

