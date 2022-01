Homens roubam joalheria em Manaus, são perseguidos por dono e acabam presos; Vídeo

Manaus/AM- Dois criminosos foram presos neste sábado (15), após assaltar uma loja de joias na Avenida 7 de Setembro, no bairro Centro, na zona Sul de Manaus. A vítima alega ter um prejuízo de R$ 30 a R$ 90 mil. Homens roubam joalheria em Manaus, são perseguidos por dono e acabam presos pic.twitter.com/grNYLm43gw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 15, 2022 De acordo com a vítima, a loja se chama “oficina do ouro”, e um dos criminosos estava armado. A dupla roubou várias joias que estavam no mostruário. Porém, após os assaltantes fugirem a pé, acabaram sendo perseguidos pela própria vítima, que estava de bicicleta elétrica. Segundo detalhes da polícia, a guarnição percebeu que disparos foram realizados naquela região, e os suspeitos entraram em um veículo de um motorista de aplicativo, momento em que a perseguição iniciou e seguiu até a Joaquim Nabuco, local em que os criminosos foram presos. A vítima ainda jogou a bicicleta elétrica em cima do carro em que os assaltantes estavam para tentar pará-los. De acordo com a polícia, os criminosos dispararam contra a equipe policial após uma tentativa de abordagem. O veículo que eles estavam seria de um motorista de aplicativo, que alega ser vítima dos assaltantes e que teve o carro invadido por eles. Todos os envolvidos foram encaminhados para uma delegacia.

