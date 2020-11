Armado com terçado, homem ataca e fere cadela de vizinho em Manaus

Manaus/AM - Uma cadela chamada “Nina” foi encontrada com o focinho esfacelado no quintal de casa na manhã desta segunda-feira (30), no bairro de Flores, na Zona Centro-Sul.

Janderson Rocha, dono do animal, conta que um vizinho que passava pelo local foi o autor da terçadada. Ele conta que costuma deixar o animal amarrado na casinha no terreno de sua residência. O ataque aconteceu quando o homem passou pelo local com um terçado na mão e Nina latiu para ele. Irritado, o acusado desferiu o golpe e ainda agrediu os filhotes dela.

Uma outra moradora que presenciou a cena chamou o dono da cadela que chegou a questionar o agressor, mas ele o ignorou e seguiu caminho. Nina perdeu muito sangue e foi levada para uma clínica veterinária onde levou três pontos no focinho.

Rocha registrou o caso em uma delegacia e entregou o vídeo do animal agonizando na casa. O vizinho deve reponder por maus-tratos a animais.