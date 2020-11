Soldado da aeronáutica morre em acidente de carro em Manaus

Manaus/AM - O soldado da aeronáutica Lucas Leal, 20, morreu após o carro que ele dirigia, um Palio de cor prata e placa JWY-2475, colidir de frente com um caminhão de uma empresa aérea de placa OAL-8147. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (30), na avenida Oitis, Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, o soldado estava indo para o trabalho na Base Aérea, quando o carro dele aquaplanou na pista. Lucas perdeu o controle e acabou colidindo de frente com o caminhão. No momento do acidente chovia na cidade.

Ele ainda chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Lucas deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML)