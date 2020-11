Homem é preso com mais de 10 kg de drogas escondidos em casa no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 23 anos foi preso quase 11 Kg de drogas escondidos dentro de casa na Rua 27 do Conjunto Castanheiras. na cidade de Tefé, no interior do Amazonas, na noite desse domingo (29).

A mercadoria teria acabado de chegar à cidade e escondido drogas trazidas com ele no compartimento de um freezer.

Os policiais receberam denúncia anônima e foram à residência averiguar, mas assim que o suspeito avistou os agentes, tentou fugir, porém foi capturado.

Após buscas na casa, os policiais encontraram uma mochila escondida embaixo da cama, contendo 10 tabletes de maconha do tipo “skunk”, com peso de 10,995 quilos.

Com o homem também foi encontrada a quantia em dinheiro de R$ 371, e uma motocicleta que pode ser roubada, ele foi preso e encaminhado a delegacia de Tefé.