Após passar mal, homem leva 1 quilo de maconha para o 28 de Agosto

Manaus/AM - Um homem de 59 anos foi preso depois receber atendimento no hospital 28 de Agosto, e ter sido flagrado com 1 quilo de drogas em uma sacola junto com os pertences pessoais dele. O caso aconteceu na sexta-feira (15).

Segundo Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada com a informação de que um homem, que havia sofrido convulsão em uma embarcação no Porto do São Raimundo, foi levado até o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que com ele, havia um pacote de maconha prensada.

A guarnição foi até o local e confirmou a veracidade do fato. O homem recebeu voz de prisão e, após alta médica, foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.