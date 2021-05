Suspeitos de tentativa de latrocínio são presos em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam na noite de sexta-feira (14), três homens, com idades entre 19 e 26 anos, por porte ilegal de arma de fogo na capital.

A Rocam estava fazendo ronda pela Zona Norte, por volta de 22h10, quando avistou um veículo na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, em alta velocidade, com indivíduos em atitude suspeita. A guarnição conseguiu fazer abordagem na rua 86 do bairro e, durante revista, foi encontrado no interior do veículo um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Diante dos fatos, os três ocupantes foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na unidade, eles foram reconhecidos como autores de um roubo no bairro Cidade Nova, no qual uma vítima teria sido alvejada no local. Dois deles já possuíam passagem por roubo e tráfico.