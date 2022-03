Após motorista matar passageiro a facadas Manaus, Sindicato dos Rodoviários se manifesta

"Situação muito delicada, pois o motorista tem 14 anos de empresa, isso demonstra que o companheiro é um bom funcionário, mas não justifica sua atitude, nem tão pouco justifica a atitude do passageiro em agredi-lo. Vamos apurar todos os fatos e acompanhar de perto todo desenrolar da situação e prestar todo apoio ao motorista e se possível aos parentes do passageiro".

“Na tarde de hoje dia 22/03 nos chegou a informação que um companheiro rodoviário, que estava trabalhando na linha 004, entrou em discussão com um passageiro e depois de levar dois socos no rosto, acabou desferindo um golpe na direção do passageiro, que infelizmente veio a óbito.

