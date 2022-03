Passageiro esfaqueado por motorista de ônibus morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - Alzimar Leão Lobato morreu após ser esfaqueado durante uma discussão dentro do ônibus da linha 004, da empresa Via Verde, na Zona Sul de Manaus. O suspeito do crime é o próprio motorista do coletivo.

O crime ocorreu, nesta terça-feira (22), e, segundo relatos de testemunhas à polícia, a briga teria começado porque o motorista do transporte coletivo não teria parado no local indicado pelo passageiro. Em seguida, eles começaram a discutir e Alzimar foi esfaqueado pelo motorista que jogou a vítima para fora do veículo e seguiu viagem, sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Alzimar não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O caso será investigado.