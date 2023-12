Após denúncia, grupo é preso com armas e motos em comunidade indígena em Manaus

Manaus/AM - Bruno Gomes Martins, 39, Joao Victor Belém da Silva, 23, José Henrique Ferreira Eduardo Almeida, 23, Renan Oliveira de Lima, 29, foram presos, na quarta-feira (20), com quatro armas de fogo de numeração raspada. As prisões ocorreram em uma comunidade indígena no bairro Tarumã, zona oeste.

De acordo com o delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), as diligências começaram após a equipe policial da DERFV receber denúncia a respeito de carros e motocicletas adulteradas, que teriam sido abandonados na referida comunidade.

“Durante as diligências, foi possível identificar diversos veículos no local. Foram conferidos os chassis, mas nenhum deles era oriundo de roubo ou abandono. Quando a equipe estava saindo do local, foi realizada a abordagem a dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, portando duas armas com numerações raspadas”, disse.

Ainda conforme o delegado, ainda durante a ação, outros dois indivíduos foram abordados. Eles também estavam em uma motocicleta e com armas, e alegaram que, supostamente, estariam realizando a proteção da comunidade contra organizações criminosas da área.

“Como resultado das diligências, fizemos a prisão em flagrante dos quatro indivíduos e três motocicletas e quatro armas de fogo foram apreendidas. Foi averiguado, ainda, que a alegação dos indivíduos seria falsa, pois demonstraram não ter vínculo algum com os indígenas. As investigações irão continuar para apurar possíveis crimes que estariam ameaçando o bem estar da comunidade”, disse.

Procedimentos

Bruno Gomes, João Victor, José Henrique e Renan Oliveira responderão por associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ficarão à disposição do Poder Judiciário.