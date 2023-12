Motorista por app encosta em viatura da PM para escapar de roubo em Manaus

Manaus/AM - Um motorista precisou pensar rápido para escapar de um assalto na última quarta-feira (20), na avenida Margarita, Nova cidade, zona norte de Manaus. Os suspeitos, que não foram identificados, foram presos.

Segundo o comandante da 15ª Cicom, capitão Caio Carvalho, por volta das 19h20, o motorista de aplicativo, de 40 anos, teria avistado a viatura próximo a um supermercado, naquela região. O homem, em um momento de desespero, emparelhou o carro junto a viatura.

“Ao vermos a expressão do condutor, percebemos imediatamente que se tratava de uma situação grave. Em seguida, abordamos o veículo e mandamos os dois passageiros saírem do interior do veículo. A vítima nos informou que os dois já haviam anunciado o assalto. Ao ver a guarnição, o motorista pediu ajuda”, disse o capitão.

Com os suspeitos, os PMs encontraram um revólver calibre 38 com três munições. Em razão do fato, a vítima e os suspeitos, que já possuem passagem pela polícia, foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.