Polícia prende homem e recupera moto roubada usada em assaltos em Manaus

Manaus/AM - Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na quarta-feira (20), um homem de 23 anos, por adulteração de sinal identificador, da motocicleta que ele pilotava. A ação ocorreu na avenida Cosme Ferreira, zona leste de Manaus.

Segundo o capitão Thiago Dantas, comandante da 4ª Cicom, a equipe policial estava em patrulhamento de rotina, quando avistaram a motocicleta Fan CG vermelha. No momento da abordagem, a placa da moto estava adulterada com fita isolante.

“A nossa equipe, juntamente com a equipe da 9ª Cicom, já vinha monitorando situações de assaltos que ocorriam nas nossas áreas, com a utilização desta motocicleta. Informações que coletamos com a população da localidade nos apontou que o veículo vinha sendo usado em práticas criminosas desde setembro”, contou o comandante.

O condutor e a motocicleta foram levados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.