Apontado como mandante da morte de servidor do TCE-AM é preso em Manaus

O suspeito confessou à polícia que foi contratado para matar o servidor do TCE-AM. Ele receberia R$5 mil para cometer o crime. Erwin foi morto a tiros no dia 11 de novembro na Alameda Santos Dumont, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, zona centro-oeste.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso durante a segunda fase da Operação Legisperitum. Outro suspeito identificado como Hewerton Kauan Oliveira Cavalcante, 18, apontado como atirador foi preso no início deste mês.

ManausAM - Um homem, que não teve nome divulgado, apontado como mandante da morte do servidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) Erwin Rommel Godinho Rodrigues, foi preso nesta segunda-feira (18), em Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.