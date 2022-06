Adolescente envolvido na morte de idoso durante assalto na BR-174 é detido em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi apreendido nessa segunda-feira (27), suspeito de participar do latrocínio do idoso Ivan Batista Maciel, 69, achado morto em uma casa no ramal Hollywood, na BR-174.

O crime ocorreu na madrugada de ontem e menor e outros dois suspeitos, foram localizados por volta das 11h, após a polícia receber uma denúncia anônima.

A informação dava conta que três homens envolvidos no crime estavam escondidos em uma casa abandonada na rua Paineira, Comunidade São João, no KM 28 da BR-174.

A polícia foi ao local e na chegada, percebeu a fuga de dois suspeitos pelos fundos do imóvel. Eles ainda foram perseguidos, mas conseguiram escapar.

O menor, porém, não reagiu e foi apreendido na casa com duas armas de fogo, sendo uma delas uma espingarda caseira calibre 28.

Diante dos fatos, o adolescente e os materiais encontrados foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

A polícia procura agora pelos outros dois participantes do crime. Ivan foi assassinado no banheiro da casa onde morava com a esposa e foi achado por um funcionário por volta das 6h.

O idoso estava com as mãos amarradas e um pano amarrado na cabeça. Ele foi morto a golpes de barra de ferro e teve vários objetos, inclusive as espingardas e o carro roubados da cena do crime.