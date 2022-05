Adolescente é executado com 14 tiros no meio da rua em Manaus

Manaus/AM – Um adolescente de 16 anos foi executado com 14 tiros na noite dessa terça-feira (24), no Beco Chiquititas, na rua Solimões, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste.

O rapaz estava na rua, por volta das 23h50, quando foi interceptado por desconhecidos e recebeu vários disparos. O menor foi atingido com três tiros na cabeça, três na mão direita e oito no braço esquerdo, ele morreu instantaneamente.

A esposa contou à polícia que estava em casa e ouviu a rajada de tiros e ao sair, viu o jovem morto. Ela disse também que desconhece a motivação do crime e que ambos moravam há pouco tempo no local e tinha se mudado recentemente do município de Presidente Figueiredo para Manaus.

A polícia, por sua vez, constatou que o jovem já tinha passagens por tráfico de drogas e investiga se a execução tem relação com esses crimes.