Adolescente é apreendido durante foguetório de facção criminosa no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido durante o foguetório supostamente em comemoração a uma facção criminosa, nesta quarta-feira (05), no município de Lábrea, interior do Amazonas. Os policiais foram acionados para verificar uma queima de fogos que ocorria atrás de uma casa e encontrou o adolescente, que seria integrante de uma facção criminosa. Durante revista na casa dele, foi encontrada uma arma de fogo, tipo rifle, calibre .22, municiada com uma munição intacta, sem numeração e marca aparente. O adolescente foi apreendido e encaminhado à 6ª DIPCL. Ele deve responder por atos infracionais análogos aos crimes de posse ilegal de arma de fogo, perturbação do sossego e apologia a organização criminosa.

