Mulher morre ao ser baleada em área vermelha em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 43 anos, identificada como Ângela Araújo da Silva, morreu após ser baleada na noite dessa quinta-feira (6), no bairro Compensa, zona Oeste. A vítima foi atingida na rua Santa Rita, por volta das 19h50. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Duas, mas já chegou sem vida à unidade.

