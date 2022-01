Veja lista de veículos recuperados pela polícia em Manaus

Manaus/AM - Em cinco ações distintas, a Polícia recuperou cinco veículos roubados, entre a segunda (03) e a quarta-feira (05), nos bairros Morro da Liberdade, Cidade Nova, Compensa, Nova Cidade e Santa Etelvina, nas zonas norte, sul e leste de Manaus. Confira lista de veículos localizados: • VW/Nova Saveiro CS, cor prata - NOZ-7952 • Honda/CG 125 Fan, cor preta - JXX-9507 • Honda/CG 160 Start, cor preta - QZL3B76 • Honda/CG 150 Titan ESD, cor preta - JXQ-1632 • Carro sem informações de identificação Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

