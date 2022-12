Adolescente é apreendido com meio quilo de droga no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, neste domingo (27), com meio quilo de drogas. dentro de uma mochila. A apreensão ocorreu na rodovia estadual AM-363, conhecida como Estrada Da Várzea, no município de Itapiranga, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, titular da unidade policial, o adolescente saiu de Manaus em um táxi, conforme informações levantadas, com destino ao município de Urucurá para onde a droga seria levada.

“Em parceria com a PMAM, estamos realizando esse trabalho tanto de inteligência, quanto de abordagem ostensiva, e, nessa ocasião, encontramos 500 gramas de maconha tipo skunk na mochila que o adolescente trazia consigo. Sendo assim, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas”, relatou.

O delegado informou que as investigações em torno do caso seguirão, a fim de identificar quem seria o destinatário da substância ilícita, e se o adolescente em conflito com a lei tem envolvimento com facções criminosas.

Conduta criminosa

Ainda de acordo com a autoridade policial, diligências realizadas no município apontam que entorpecentes têm adentrado em Itapiranga, por meio de alguns profissionais taxistas.

“Nesse caso especificamente, não foi comprovada essa prática, não havendo indícios, portanto, que o motorista tinha conhecimento do que havia na bagagem do passageiro”, completou.

Procedimentos

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e ficará à disposição do Poder Judiciário.