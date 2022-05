Acusado de vários furtos de carros no São José é preso

“No dia 21 de fevereiro deste ano, o infrator furtou de dentro de um veículo, um teclado, um aparelho celular, e alguns fios e cabos. Já no dia 22 de março, ele também abriu a porta traseira de um veículo e subtraiu uma caixa de ferramentas”, detalhou o delegado. Conforme a autoridade policial, após um minucioso relatório da equipe de investigação do 7° DIP, que identificou Djalma Jorge como autor dos delitos, foi solicitado à Justiça pela prisão dele e, após a ordem judicial ser expedida, os policiais seguiram em busca do infrator e o localizaram em sua casa, no mesmo bairro onde os crimes ocorreram.

