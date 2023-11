Operação da PF mira empresários suspeitos de tráfico de pessoas e escravidão em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (14), a Operação Illusio, que mira uma organização criminosa responsável por uma série de crimes que vão de contrabando de cigarros a tráfico de pessoas e trabalho escravo em Manaus.

Os alvos são pessoas e empresas localizadas na capital amazonense e também em outras 19 cidades de Minas Gerais, São Paulo e Pará: Capim Grosso/BA, Belo Horizonte/MG, Divinópolis/MG, Itaúna/MG, Nova Lima/MG, Nova Serrana/MG, Pará de Minas/MG, Pitangui/MG, São Gonçalo do Pará/MG, Barueri/SP, Carapicuíba/SP, Indaiatuba/SP, Osasco/SP, Santana de Parnaíba/SP, São Caetano do Sul/SP, São Paulo/SP, Taiuva/SP e Nova Ipixuna/PA.

A operação cumpre 11 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da Justiça Federal em Belo Horizonte/MG, em residências, galpões e empresas nestas cidades.

A investigações começaram depois que a Polícia Federal identificou o esquema de uma cadeia de produção dos cigarros clandestinos na região de Divinópolis, além de toda a organização criminosa envolvida no esquema de fabricação de cigarros paraguaios falsos.

Foi revelado que a quadrilha, chefiada por um empresário de Barueri/SP, cooptava trabalhadores no Paraguai, os quais eram trazidos para fábricas clandestinas no Brasil, na região de Divinópolis/MG, onde eram submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão, permanecendo reclusos, sob vigília, e incomunicáveis, por vários meses, no interior dos estabelecimentos.

Tinham, ainda, seus telefones confiscados e eram impedidos de ter qualquer acesso ou contato com o mundo exterior. Eles sequer sabiam o local em que se encontravam, pois eram conduzidos até as fábricas com olhos vendados.

A distribuição dos cigarros falsos era feita em caminhões com a ocultação destes produtos, atrás de cargas de calçados produzidos na região de Nova Serrana/MG.

Os presos responderão por um ou mais dos seguintes crimes elencados com as respectivas penas máximas: organização criminosa - 8 anos, contrabando de cigarros - 5 anos, descaminho de maquinário - 4 anos, tráfico de pessoas - 8 anos, trabalho escravo - 8 anos, falsificação e uso de documento particular falso - 5 anos, crimes contra as relações de consumo - 5 anos e lavagem de dinheiro - 10 anos.

O nome se refere a ILUSÃO, uma vez que os cigarros falsificados eram vendidos ao consumidor final como se fossem cigarros contrabandeados, ou seja, produzidos no Paraguai.