Feriado muda programação da Feira de Produtos Regionais em Manaus; veja locais

Manaus/AM - Devido ao feriado da Proclamação da República, a Feira de Produtos Regionais do Governo do Estado, organizada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), não será realizada nesta quarta-feira (15), no estacionamento do Amazonas Shopping. A feira retomará as atividades na próxima semana, no mesmo local.

“Quem quiser comprar alimentos frescos e de qualidade, produzidos por agricultores familiares da região metropolitana de Manaus, pode visitar a feira que acontece no estacionamento do Shopping Ponta Negra, também na quarta-feira”, relatou o gerente de feiras da ADS, Ray Hilton Lima.

As edições regulares da feira, que acontecem de terça a domingo, continuarão normalmente ao longo desta semana. Nas feiras da ADS, os visitantes podem encontrar uma variedade de produtos, incluindo frutas, verduras, peixes, queijos, mel, pães artesanais, além de opções para café da manhã, lanche da tarde, doces, plantas e artesanatos típicos da região.

Confira a programação desta semana

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

Zona rural: Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva (das 07h às 16h).

Sábado, das 5h às 11h

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h);

Zona rural: Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva (das 07h às 16h).

Domingo, das 6h às 12h

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra.