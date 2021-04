Nomadland é o filme menos lucrativo a ganhar Oscar de Melhor Filme

Nomadland foi o destaque do Oscar 2021, realizado na noite deste domingo (25). A noite rendeu para a protagonista Frances McDormand, a estatueta de Melhor Atriz, e para a diretora Chloe Zhao Melhor Direção, tornando-a a primeira mulher não branca a ganhar o prêmio na história do Oscar.

