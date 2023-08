No Dia dos Pais, 8 mil crianças no AM têm apenas nome da mãe no registro

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Números dos cartórios de Registro Civil do Amazonas: dos 76.415 registros de nascimento entre agosto de 2022 e julho deste ano, 8.469 crianças ficaram apenas com o nome da mãe. Um aumento de 11%, em relação ao período de agosto de 2020 a julho de 2021, quando o porcentual chegou a 10,4%. Nesse período de 2020 a 2021, de 68.417 crianças registradas, 7.155 não receberam o nome do pai na certidão de nascimento.

Dados mostrados no Portal da Transparência do Registro Civil, na página denominada Pais Ausentes e que integra a plataforma nacional administrada pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), conforme se pode ler no Portal do Holanda. https://portaldoholanda.com.br/amazonas/mais-de-8-mil-criancas-nao-receberam-o-nome-do-pai-no-ultimo-ano-no-amazonas

A Arpen-Brasil reúne informações de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 cartórios de Registro Civil que existem em todos os municípios e distritos do país. Leonam Portela, presidente da Arpen/AM e citado no portal, explicou: “A partir dos dados divulgados pelos cartórios, o Poder Público, em suas diferentes esferas, pode analisar as estatísticas e planejar campanha que contribuam para a diminuição de fenômenos como estes. Para além de um simples nome no documento, a participação paterna nos registros garante direitos às crianças".

Leitores do portal reagiram à publicação, na página do Instagran. Teve comentário de mulher afirmando que o filho não tem o nome do pai no registro e nem quer. Outra disse que a filha tem o nome do pai mas não adianta, porque ele não ajuda em nada. Filhos elogiando a mãe e declarando amor, também aparecem nos comentários. Já entre os homens, não faltou quem culpasse as mulheres pela situação, inclusive afirmando que muitas nem sabem quem é o pai dos filhos. Também houve sugestão para um salário “pra esses filhos que não têm pai”, inclusive porque dinheiro “o governo tem de montão”.

“Meu filho é registrado só no meu nome, tem pessoas que me critica, tô nem aí. Vou já mesmo tá em rede social pedindo pensão pro pai dele ou pra registrar. Eu cuido do meu filho com maior amor do mundo, não falta nada pra ele. Preciso ter paz com meu filho do que está em um lar cheio de briga e frust@çoes”, escreveu uma. “Minha filha tem 18 anos recebeu o nome do pai, aí pergunto do que adianta pegar o nome do pai se não procura saber se tá bem e não ajuda em nada”, disse outra. “Se ele não quiz saber. Acha bem que vou atrás ... Minha filha tem 13 anos, bem criada, jogadora de Futebol.... E tá tudo certo”, garante uma terceira. Mas há quem acabe revelando que procurou a Justiça. “O que adianta... meu filho nunca recebeu nada do pai até hj... já é adulto fui duas vezes na Justiça... e nada”.

A coluna pinçou alguns comentários de homens

“Conheço uma mãe que tem 6 filhos cada um de pais diferentes e nenhum registrado no nome deles.... Ela não gosta de tocar no assunto.ms eu vejo que os filhos gostariam de saber e conhecer seus pais...agora a culpa é de quem? Cada caso um caso !!! “

“Por que? Foram feitos sozinhos? Claro que não, o problema não é só dos calça frouxa que não assume suas responsabilidades, mas de muitas mães que fazem escolhas erradas, dão para qualquer um e depois quem sofre são as crianças”.

“A maioria dessas mães nem sabem quem é o pai “

“Os dondocas de hj em dia só querem vag4bund0$. Engravida e depois tá chorando nas redes sociais kkkkk”.

“E 70 mil as mães não sabem quem é o pai”.

“Fruto de uma balada ou ficada culpa da mulher que escolhe errado”.

Declaração de filhos

“Pra mim minha mãe foi suficiente nunca me faltou nada, as vezes ficamos na espectativa de conhecer nossos pais e na hora que conhecemos era melhor não ter conhecido.... Falo por experiência própria, tudo Deus sabe o que faz ....Sou muito grata a minha mãe por ser mãe&pai ao mesmo tempo. TE AMO MÃE”.

“Eu não tenho o nome do meu pai, mais pra honra e glória do senhor eu tenho da minha super mãe e isso me basta”.

“Quem tem uma MÃE, não precisa de pai não! Minha mãe foi e é foda comigo, e eu sou com meus filhos também! Acha que eu ou eles sente falta do pai? Como faz falta alguém que nunca tá presente?”

“Abraça a mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo”.

‘Não adianta nada ter o sobrenome do pai pq depois que separa da mãe não quer mais saber do filho e se duvidar nem pensão quer pagar”.

“Pra que por o sobrenome de pai otário que não merece, se eu pudesse tirava o sobrenome”.

A reação desses leitores, diante de uma realidade que nem precisaria de números oficiais para ser constatada, teria de ser analisada, talvez, por um especialista. Mas assim, superficialmente, pode-se até pensar que existe um processo de aceitação ou assimilação. Filhos deixam claro que não precisam de pai, enquanto mães deixam no ar que podem sustentar os filhos sozinhas. Para os homens, as mulheres têm filho sem pai (para registrar) porque são irresponsáveis. Por outro lado, a relação pais/mães/ filhos sempre esteve mais para o conflito. Exemplos não faltam.

Neste sábado 12, na coluna Bastidores da Política, Raimundo de Holanda, o diretor-geral deste portal, sustenta que o melhor presente no Dia dos Pais é um abraço. Hoje é o Dia dos Pais, data criada em 1909, nos Estados Unidos. Adotada no Brasil em 1953, o dia é comemorado no segundo domingo de agosto. Pois exatamente neste domingo, a jovem atriz e empresária Larissa Manoela estará no Fantástico (TV Globo). O mundo todo já sabe da briga de foice entre ela e os pais. Nada de paz e amor. Tudo por dinheiro. Assim, é possível que uma grande parte do Brasil vai assistir um show de choro e ranger de dentes. Ou um cessar-fogo.

Para finalizar: em 2022, mais de 100 mil crianças no Brasil não tiveram o nome do pai na certidão de nascimento.

FELIZ DIA DOS PAIS! (Para quem tem um e se dá bem com ele).