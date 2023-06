Eu no Portal do Holanda

“Ombudsman é uma palavra sueca que significa representante do cidadão. É o mesmo que ouvidor. Designa, nos países escandinavos, o ouvidor-geral – função pública criada para canalizar problemas e reclamações da população. Na imprensa, o termo é usado para designar o representante dos leitores dentro de um jornal”. Mais: “jornalista, contratado de fora ou pertencente ao quadro de funcionário da empresa que, de maneira independente, critica o material publicado e responde às queixas dos leitores”.

Então é isso. Aceitei o convite do jornalista Raimundo Holanda, diretor do portal do mesmo nome, para exercer o papel de “representante dos leitores” deste veículo de comunicação. A expectativa é a de que o convívio com os leitores e colegas jornalistas, estes últimos os responsáveis diretos pela vida e qualidade do veículo, seja de muito aprendizado e respeito mútuo. Aprendemos todos os dias. Todos os dias temos algo para aprender e ensinar.

Foi esse o jeito que encontrei de me apresentar a vocês. Sem esquecer aquele abraço!