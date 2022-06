Ucrânia teme que prolongamento da guerra faça Ocidente perder interesse pelo conflito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prolongamento da Guerra da Ucrânia, que se encaminha para os quatro meses de conflito, pode corroer os esforços de países ocidentais para conter a Rússia. É o que têm dito autoridades ucranianas a interlocutores estrangeiros, de acordo com a agência de notícias Associated Press, expressando receio de que o arrastamento do conflito diminua a ajuda militar e financeira à Ucrânia.

