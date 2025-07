Turista britânica sofre infecção grave após picada de aranha venenosa

A jovem, agora em recuperação, fez um alerta sobre as precauções necessárias durante uma viagem. De acordo com os médicos britânicos, por detalhe, Halle não precisou ter a orelha amputada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.