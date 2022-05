Rússia diz que retirada de civis em Mariupol foi encerrada, e Zelenski fala em nova fase

A siderúrgica da era soviética, o último reduto em Mariupol de ucranianos, transformou-se no símbolo de resistência ucraniana ao esforço russo para capturar faixas do leste e sul da Ucrânia na guerra.

O presidente Volodimir Zelenski afirmou que, no domingo (8), novas operações com corredores humanitários serão feitas para retirar pessoas de outras porções da cidade. Já o Ministério da Defesa russo disse que havia retirado 50 civis de Azovstal com a ajuda de tropas da autoproclamada república separatista de Donetsk, no Donbass.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.