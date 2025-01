Romênia vai remarcar pleito para maio após anulação por interferência da Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coalizão governista da Romênia concordou nesta quarta-feira (8) em repetir a eleição presidencial após a Suprema Corte do país anular o pleito ocorrido em novembro por suposta interferência da Rússia.

O novo processo terá dois turnos, que serão marcados para 4 e 18 de maio. Segundo o Partido Liberal, que compõe a base de apoio do governo, a coalizão decidiu endossar um único candidato para conter o avanço da ultradireita.

Na votação de novembro, o candidato Calin Georgescu, de ultradireita, venceu o primeiro turno com 22% da preferência dos eleitores depois de ter aparecido com menos de 5% nas pesquisas divulgadas dias antes do pleito, o que levantou questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral. Georgescu defende o fim do apoio da Romênia à Ucrânia na guerra contra a Rússia e maior aproximação com Moscou.

Mas a Suprema Corte decidiu suspender o pleito com base em um relatório confidencial produzido pelos serviços de segurança da Romênia. O documento afirmou que o país foi alvo de "ataques híbridos agressivos" por parte da Rússia que teriam comprometido a integridade da votação.

O atual presidente, Klaus Iohannis, permanece no cargo até que um sucessor seja eleito. Segundo a coalizão governista, o calendário para a nova votação será aprovado nos próximos dias.

Na eleição parlamentar ocorrida em 1º de dezembro, três partidos ultranacionalistas e de ultradireita conquistaram 35% das cadeiras na nova legislatura. Crises políticas e econômicas, efeitos da pandemia e da Guerra da Ucrânia, minaram o apoio de eleitores aos partidos centristas mais estabelecidos.

O presidente da Romênia tem uma função semiexecutiva que inclui o comando das Forças Armadas e a presidência do conselho que decide sobre ajuda militar e gastos com defesa. Também representa o país nas cúpulas da UE e da Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, e nomeia juízes, promotores e chefes do serviço secreto.

O aumento do apoio aos partidos de ultradireita preocupa aliados da Romênia na Otan. Desde que a Rússia lançou sua invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022, Bucareste ajudou a exportar milhões de toneladas de grãos ucranianos através de seu porto de Constanta, no Mar Negro, contribuiu para o treinamento de pilotos de caça do país invadido e doou uma bateria de defesa aérea Patriot para Kiev.