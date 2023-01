'Profundamente triste', diz Biden sobre vídeo com espancamento de homem negro

Biden, que se disse "profundamente triste", prestou condolências à família de Nichols e comentou que as filmagens irão deixar as pessoas "indignadas".

Nichols, um homem negro de 29 anos, foi espancado por cinco policiais de Memphis, no Tennessee, após ser parado no trânsito.

