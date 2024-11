Presidente da França surpreende cariocas com passeio na orla de Copacabana; vídeo

Do nada

MACRON, O PRESENTE DA FRANÇA NA ORLA DE COPACABANA pic.twitter.com/DV5iLqLkC7 — 1 ano de tosse (@opobrepremium) November 18, 2024

O presidente da França, Emmanuel Macron, surpreendeu os cariocas ao fazer um passeio noturno pela orla de Copacabana neste domingo (17). Moradores, chocados ao se depararem com o líder francês, rapidamente começaram a registrar o momento com vídeos e fotos.

Em um desses vídeos, um usuário compartilhou o momento em que flagrou Macron, vestido com terno e cercado por seguranças, conversando com o público e tirando selfies. "Macron aqui? Falando com o povo, muito aleatório", comentou o morador, que estava de bicicleta.

Macron está no Rio de Janeiro para participar do G20, que começa nesta segunda-feira (18) e vai até terça-feira (19). O evento reúne as 20 maiores economias do mundo e contará com a presença de líderes globais, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje, também está prevista uma reunião bilateral entre Lula e Macron.