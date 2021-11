O mistério da loteria acumulada há quase 6 meses que intriga os irlandeses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irlandeses estão intrigados com a falta de sorte coletiva deles. É que o prêmio máximo da Loteria Nacional não sai há quase 6 meses para ninguém. Já são 48 sorteios consecutivos sem que ninguém seja contemplado com o dinheiro.

O último sorteio ocorreu no último sábado (27) e teve cerca de 166 mil apostadores. O prêmio acumulado, mais uma vez, ficou para o sorteio de quarta-feira (1º). Já são 19,06 milhões de euros (cerca de R$ 120,5 milhões), um recorde para essa loteria.

A última vez que alguém ganhou o prêmio máximo foi no dia 6 de junho. De acordo com o jornal Irish Mirror, o assunto já virou até discussão no parlamento irlandês, onde os deputados pedem que a situação seja investigada.

Bernard Durkan, do partido Fine Gael, salientou que o público está perdendo a confiança na loteria porque as possibilidades de ganhar "parecem tão remotas que os apostadores devem estar pensando que um cavalo de corrida teria mais chances de vencer no 'Round 6'". A fala foi registrada pela BBC.

"Precisamos de uma investigação completa e auditoria do sorteio", afirmou. Além disso, ele sugeriu que o número de bolas do sorteio seja reduzido. Desde 2015, são 47 bolas no sorteio, contra as 36 usadas até 1988.