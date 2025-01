Novos incêndios em Hollywood Hills mantêm pânico entre moradores e turistas

SÃO PAULO, SP E SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, ultrapassou a pista e explodiu na praia do Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9). O piloto da aeronave morreu, segundo a prefeitura da cidade.

Ainda de acordo com a prefeitura, o jatinho, que decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, transportava quatro passageiros, dois adultos e duas crianças. Todos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Ubatuba.

Outras três pessoas que estavam em uma pista de skate nas proximidades ficaram feridas. A morte do piloto, que havia ficado preso na ferragens, foi confirmada às 11h23.

Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto, chovia no momento do acidente, e a pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9, disse a empresa.

Equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram deslocadas para isolar o local do acidente e retirar as vítimas.

Moradores e salva-vidas foram os primeiros a tentar alguma forma de socorro, de acordo com Karol Burunsizian, capitã do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Vídeos nas redes sociais mostram alguns desses momentos.

Uma gravação feita pela comerciante Aline Rafaiane, 34, que trabalha perto do local do acidente, mostra um homem batendo na fuselagem do jatinho para abri-lo e socorrer as pessoas.

"Fiquei triste por ver que não temos material suficiente para resgate. Uma esmerilhadeira para abrir rápido o avião, por exemplo. Precisamos ter um suporte maior nos carros de bombeiros e resgate", disse ela.

"Não ouvi barulho, mas vi a fumaça", disse Rafaiane. "Uma vez enroscou a faixa de propaganda de um avião no mesmo lugar, mas nada comparável com esse acidente."

Uma menina foi retirada e amparada por um morador enquanto outras pessoas comemoravam o resgate na faixa de areia.

No acidente, um poste foi atingido, assim como um veículo, sem ocupantes, segundo testemunhas. O fogo no avião foi controlado.

A aeronave é um Cessna Citation 525 CJ1, fabricado em 2008, com capacidade para sete pessoas, de prefixo PR-GFS. Segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o avião pertence a Nelvo Fries e familiares. A data de compra registrada é novembro de 2020.

Ainda de acordo com dados da Anac (Agência Nacional da Aviação Civil), a aeronave estava registrada para serviços aéreos privados, e não tinha permissão para táxi aéreo. Os documentos do equipamento estavam regulares.

Investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), em São Paulo, foram acionados para investigar o acidente.

Considerado bastante confiável para viagens curtas, o Citation 525 CJ1 é um jato com dois motores Williams e tem capacidade para voar até aproximadamente 2.700 km. A cidade de Mineiros, de onde partiu o avião, fica a cerca de 1.300 km de Ubatuba, local do acidente.

Com cerca de 13 metros de comprimento, o jatinho tem 14,4 metros de envergadura e pode atingir cerca de 720 km/h em cruzeiro. O modelo começou a ser comercializado no inicio dos anos 1990, passando por atualização na década seguinte.

Em sites de venda de aeronaves, o preço do Citation CJ1 varia de R$ 10 milhões a R$ 35 milhões, dependendo da configuração e do ano de fabricação.