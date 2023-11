Militares de Israel e homens do Hamas entram com confronto em meio à trégua

Militares do Exército de Israel foram atacados na Faixa de Gaza, na manhã desta terça-feira (28), enquanto faziam incursão por terra. Ao menos três explosivos foram detonados perto das tropas.

Também houve confronto entre os militares e homens do Hamas. O ataque acontece em meio ao acordo de cessar-fogo estabelecido entre as partes. Diante da situação, a trégua no conflito pode estar ameaçada.

O Hamas se manifestou e acusou Israel de violar o acordo. "Estamos comprometidos com a trégua enquanto o inimigo se comprometer com ela, e fazemos um apelo aos mediadores para que pressionem Israel a aderir a todos os termos da trégua, no terreno e no ar”, afirmou em um comunicado.