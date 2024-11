Mãe mata o filho de 5 anos e manda áudio ao pai do menino: 'Não temos mais um filho'

Uma mulher identificada como Cedar Mae Sarten, 43 anos, foi presa, acusada de matar seu filho de 5 anos, Bodhi, em Fairbanks, no dia 13 de outubro, no Alasca, EUA. Após o crime, Sarten enviou uma mensagem de voz ao pai do menino, Robert Gagner, afirmando: "Não temos mais um filho".

De acordo com a polícia, Cedar usou um kettlebell de 9 quilos (uma bola de ferro fundido com uma alça, que é usada em exercícios).para cometer o crime. Ela também ligou para a emergência relatando que seu filho estava morto, alegando que "alguém havia esmagado o cérebro do menino". No entanto, a polícia afirma que a mãe tem um histórico criminal contra a criança e mesmo assim mantinha a guarda do menino.

O menino foi encontrado sem vida pelos socorristas em sua cama. Cedar, que tentou se ferir após o crime, foi hospitalizada e segue em tratamento. Ela enfrenta agora uma acusação de homicídio em primeiro grau.

Uma página de arrecadação no GoFundMe, criada por familiares, descreve Bodhi como uma criança "doce e gentil", que adorava brincar e estar ao ar livre com o pai.