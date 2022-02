Lira defende que Rússia e Ucrânia busquem caminhos diplomáticos

O colegiado defende que os conflitos sejam resolvidos no Conselho de Segurança da ONU. Além disso, encoraja o Brasil, "por meio de sua diplomacia e com assento neste órgão da ONU, para que atue de forma objetiva e clara em benefício do diálogo e da construção de uma agenda de paz e segurança duradouros", indica a nota, assinada pelo presidente da comissão, deputado Aécio Neves (PSDB-MG).

