Forças ucranianas tentam evitar tomada de Tchernóbil, diz Zelenski

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse nesta quinta-feira (24) que as forças do país estavam em combate contra tropas russas para enviar a tomada da ex-usina nuclear de Tchernóbil.

As autoridades informaram ainda que os militares de Moscou chegaram depois de cruzar a fronteira com Belarus. De acordo com o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, "os membros da Guarda Nacional que protegem o depósito oferecem uma resistência obstinada", disse ele, no Telegram.

Já a administração da região de Kherson, no sul da Ucrânia, afirmou que o local não está mais sob o controle de Kiev.