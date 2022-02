Putin não ouviu mensagem de paz de Bolsonaro, diz ministro do Turismo

Após quatro meses de crise com o Ocidente, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira (24), naquilo que Kiev e a Otan (aliança militar ocidental) chamaram de invasão total. É a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque, em 2003.

Bolsonaro (PL) foi a Moscou em 15 de fevereiro, em meio a uma grave crise de segurança em torno da Ucrânia. No mesmo dia, o governo Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do país vizinho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou ao Painel que o presidente da Rússia, Vladmir Putin, não ouviu a "mensagem de paz" do presidente Jair Bolsonaro (PL).

