Jovem 'desaparecido' gera busca internacional e é achado após dias em bar

Após investigações, o Departamento de Inteligência e Investigação de Crimes encontrou o jovem "em um pub em Uthiru" chamado Club Image, ao noroeste do centro de Nairobi". Nelson estava bebendo "com foliões locais e parecia estar sob a influência de drogas", afirmaram as autoridades. "Desde então, o jovem se reencontrou com seu pai, que chegou recentemente do Reino Unido". Em seguida, ele foi levado ao hospital para receber atendimento médico.

Nelson Newbery, 22, havia sido visto pela última vez, quando saiu para comprar um chip para seu telefone em um shopping na capital queniana, informou a Diretoria de Investigações Criminais do Quênia em um comunicado divulgado no Twitter.

O desaparecimento de um jovem britânico no Quênia mobilizou uma força-tarefa policial e levou o seu pai a viajar do Reino Unido ao continente africano para tentar localizá-lo.

