Israel aprova cessar-fogo e inicia troca de reféns com Hamas neste domingo

O governo de Israel aprovou, nesta sexta-feira (17), o acordo de cessar-fogo com o Hamas, encerrando um conflito na Faixa de Gaza. A decisão, tomada após mais de sete horas de reuniões, libera o caminho para a troca de reféns, com a primeira leva de libertações prevista para acontecer neste domingo, às 12h15 (horário local).

A aprovação do acordo foi precedida por duas votações: uma no Gabinete de Segurança, composto por 11 membros, e outra no Gabinete de Governo, que reúne os 33 ministros. Apesar da aprovação, o acordo enfrentou resistência, com oito ministros se posicionando contra.

De acordo com o governo israelense, o cessar-fogo permitirá a libertação de dezenas de reféns israelenses e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. A expectativa é que a primeira fase do acordo dure 42 dias, com a possibilidade de novas etapas de negociação para um cessar-fogo mais duradouro.

No entanto, a situação ainda é marcada por incertezas. A possibilidade de ações legais contra o acordo não pode ser descartada, embora as expectativas sejam de que o processo de troca de reféns siga adiante conforme o planejado. Além disso, a fragilidade do acordo e a possibilidade de novos conflitos no futuro preocupam analistas e observadores.