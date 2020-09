Irmão de Escobar desmente versão sobre dinheiro achado em parede

O irmão do traficante Pablo Escobar, Roberto Escobar Gaviria, negou nesta quinta-feira (24) a história contada por seu sobrinho Nicolás Escobar, que teria encontrado uma sacola com dinheiro escondida na parede de seu apartamento na Colômbia.

Segundo um site de notícias do Globo, Roberto disse ao jornal colombiano "El Tiempo" que o apartamento em Medellín onde Nicolás afirma ter encontrado o dinheiro, cerca de US$ 18 milhões, é onde mora e que o suposto saco com dinheiro não foi encontrado.

“Nicolás está enganando o mundo, dizendo que encontrou o dinheiro em uma propriedade em Las Palmas. Esta casa é minha, onde moro atualmente e onde estou há muitos anos. O que ele está dizendo é totalmente falso”, disse Roberto ao jornal colombiano.