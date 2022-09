Indígenas protestam em Nova York durante discurso de Bolsonaro na ONU

Brasileiros revezaram o alto-falante em críticas ao desmonte na Funai e nos órgãos ambientais, aos assassinatos e conflitos em territórios indígenas e à explosão do desmatamento e das queimadas no país.

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Enquanto o presidente Jair Bolsonaro discursava na Assembleia-Geral da ONU, na manhã desta terça-feira (20), um grupo de sete lideranças indígenas da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) puxou uma marcha até o Consulado do Brasil em Nova York, a alguns quarteirões da sede da ONU.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.