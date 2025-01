EUA realizarão operação contra imigração ilegal no 2º dia de mandato de Trump

Essa ação reflete uma das promessas centrais de Trump durante sua campanha eleitoral, que visa uma grande deportação em massa. Além disso, espera-se que o presidente tome medidas ainda mais rigorosas, incluindo o envio de tropas para as fronteiras e a retomada da construção do muro entre os EUA e o México.

Na terça-feira (21), segundo fontes do Wall Street Journal, os Estados Unidos realizarão uma grande operação contra imigrantes ilegais, logo no segundo dia do mandato de Donald Trump. A ação, liderada pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), terá como foco imigrantes com antecedentes criminais, principalmente na cidade de Chicago, e contará com a participação de até 200 agentes.

