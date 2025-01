Em ligação, Lula e Macron discutem o impacto das decisões da Meta

Entre as mudanças, destacam-se a redução no combate a postagens de menor gravidade, que dependerão de denúncias dos usuários, e o foco em violações legais mais graves. A Meta também centralizará a revisão de conteúdos nos Estados Unidos e retomará a recomendação de conteúdos políticos em suas plataformas, como Instagram e Facebook.

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou a Meta, que terá 72 horas para explicar como as mudanças impactarão o Brasil. A empresa encerrou seu programa de verificação de fatos e implementará um sistema de "notas de comunidade", no qual os usuários podem adicionar correções a postagens, semelhante ao modelo adotado pela plataforma X (antigo Twitter).

O presidente Lula (PT) conversou por telefone com Emmanuel Macron, presidente da França, nesta sexta-feira (10), sobre as alterações na política de moderação de conteúdo anunciadas pela Meta. Segundo nota do Palácio do Planalto, ambos concordaram que "liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras" e reforçaram a importância de combater a disseminação de fake news para proteger a democracia e os direitos fundamentais.

