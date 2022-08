Comitiva de segurança de presidente da Colômbia é atacada a tiros

Essa não foi a primeira vez que uma comitiva oficial é atacada nesta região, que além de dissidentes das guerrilhas, conta com grupos envolvidos com narcotráfico. Em janeiro deste ano, militares de um grupo de funcionários da prefeitura de Norte de Santander e da prefeitura de Tibú, foram atacados por meio de artefatos explosivos ativados remotamente na zona rural do município.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma comitiva de segurança do presidente Gustavo Petro foi alvo de um ataque a tiros com armas de longo alcance enquanto passava pelo município de El Tarra, na Colômbia. Os três veículos da equipe foram atingidos. Petro não estava na comitiva e ninguém ficou ferido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.