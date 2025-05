Carro invade calçada e atropela multidão na Alemanha

At least 6 injured in car ramming Suspected terror attack in #Stuttgart, #Germany pic.twitter.com/vMuAnN0kvf — Cityintel (Cityintel1) May 2, 2025

Um carro atropelou uma multidão no centro da cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, nesta sexta-feira (2), deixando várias pessoas feridas. O motorista foi detido no local, segundo informações da polícia. O acidente aconteceu na região de Olgaeck, uma área movimentada da cidade.

#BREAKING: Car plows into crowd in Germany, 6 injured, including woman with baby stroller pic.twitter.com/KQe9GiE4Gl — Uncensored News (Uncensorednewsw) May 2, 2025

De acordo com o corpo de bombeiros, algumas vítimas sofreram ferimentos graves e estão recebendo atendimento emergencial no local. A área foi isolada, e os serviços de transporte, como bondes e tráfego de veículos, foram parcialmente interrompidos. Testemunhas relataram ao jornal Bild que entre os atingidos estava uma mulher com um carrinho de bebê.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram um SUV preto do modelo Mercedes Classe G envolvido no incidente. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do atropelamento e não há confirmação se foi um ato intencional. A polícia segue monitorando a situação.