Brasileiro de 19 anos morre em combate na Ucrânia

A Guerra da Ucrânia entrou em uma nova fase no último dia 19, quando Kiev lançou, pela primeira vez desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, mísseis de longo alcance dos EUA contra o território da Rússia.

A morte de Tiago ocorreu num momento em que as forças russas registram avanços no leste ucraniano. Moscou também tem intensificado o uso de mísseis e drones contra o país vizinho antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos -o líder republicano, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, chegou a dizer na campanha que encerraria o conflito em 24 horas.

Antes, em 2022, a pasta já havia divulgado a morte de pelo menos outros dois brasileiros: do gaúcho André Hack Bahi, 43, que atuava como socorrista pela Legião Internacional de Defesa da Ucrânia, e de Douglas Búrigo, 40, que fora do Exército Brasileiro e morreu em Kharkiv, no leste do país invadido.

Tiago não foi o primeiro brasileiro morto em combate na Ucrânia. No ano passado, o Itamaraty confirmou a morte de Antônio Hashitani, 25, estudante de medicina. Ele era voluntário em um grupo paramilitar que atuava na região de Bakhmut, palco de uma das mais sangrentas batalhas do conflito.

