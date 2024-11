Após comer prato com salsicha, criança morre e pais ficam internados

A menina, identificada pelo El Universal como Antonella Beleño Guerra, foi socorrida, mas não resistiu. Em entrevista ao portal Diario del Norte, uma fonte interna do hospital confirmou que a criança chegou com vida à emergência, mas faleceu pouco após o atendimento.

Uma criança de 2 anos morreu e os pais estão internado após a família comer um lanche colombiano chamado salchipapa, feito de salsichas com batatas fritas, no dia 24 deste mês, em La Guajira. A informação é do jornal El Universal.

