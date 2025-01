Apoiadores enfrentam neve e temperatura de 0ºC para ouvir Trump em comício antes de posse

WASHINGTON, None (FOLHAPRESS) - Apoiadores de Donald Trump começaram a se concentrar ainda de madrugada nos arredores do Capitol One Arena, estádio onde o republicano faz um comício na tarde deste domingo (19), a despeito da previsão de forte nevasca, chuva e frio.

Faltando uma hora para o início do evento, marcado para a véspera da posse oficial do presidente eleito, nesta segunda-feira (20), a fila atravessava mais de seis quarteirões.

O esforço vale a pena, diz Avery Pereira, 40 anos, que saiu de Nova York para ver o "maior presidente da história". "Faremos qualquer coisa para vê-lo", diz.

Às 16h30, quando o comício já tinha começado e os portões estavam fechados, milhares de pessoas continuavam a se aglomerar debaixo de grossos flocos de neve em frente ao estádio na expectativa de conseguir um lugar lá dentro. A temperatura estava em torno de 0ºC no momento.

O esforço dá uma ideia da invasão de apoiadores de Trump que tomou Washington D.C nos dias que antecedem a cerimônia de juramento do republicano, quando ele efetivamente toma posse.

A fila tinha gente de várias regiões: Carolina do Norte, Kansas, Texas. O estádio atingiu a capacidade máxima de 20 mil pessoas. Um telão foi instalado na frente para que as pessoas pudessem acompanhar do lado de fora, mas sem a mesma estrutura de dentro.

Alguns deputados brasileiros que estão em Washington para a posse tentaram entrar no comício, mas ficaram de fora. Um deles foi o próprio Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro (PL), que está convidado para algumas cerimônias restritas das comemorações do republicano.

Trump começou a falar depois de alguns aliados, entre eles o assessor especial Stephen Miller, um dos defensores do endurecimento da política de imigração. O tom do discurso do presidente eleito foi o mesmo usado nos comícios da campanha, com a diferença que o republicano tentou tirar crédito por algumas medidas da reta final do governo de Joe Biden e exaltou suas conquistas na eleição.

"Amanhã, ao meio-dia, a cortina se fecha sobre quatro longos anos de declínio americano, e começamos um novo dia de força, prosperidade, dignidade e orgulho americanos", afirmou Trump no início de suas observações.

"Vamos dar a vocês o melhor primeiro dia de governo que a América já viu", disse, usando seu típico tom hiperbólico.

Trump ressaltou que a rede social Tik Tok voltou a funcionar nos Estados Unidos ainda neste domingo (19) após ficar fora do ar por algumas horas. Uma lei aprovada no ano passado previa que a plataforma saísse do ar neste domingo. O republicano costurou um acordo com a empresa que permitiu que ela voltasse a funcionar. "Eu gosto do Tik Tok", afirmou. Trump já havia dito que a rede social ajudou a sua eleição.

O presidente eleito também tentou ficar com os créditos pelo acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo Hamas, na Faixa de Gaza.

Trump afirmou que fechará a fronteira com o México e indicou que deve dar perdões a acusados pela invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 ainda no primeiro dia. "Vocês vão ficar muito felizes com a minha decisão sobre os reféns (como ele se refere aos invasores) do J6 (sigla para o 6 de janeiro)."

Ele repetiu quase todas as promessas que fez na campanha, como revogar direitos de pessoas transgêneros e a possibilidade que mulheres transgênero participem de esportes femininos.

Aliados de Trump esperam mais de 100 ordens executivas assinadas no dia 20 de janeiro.

O presidente eleito precisou fazer mudanças de última hora na programação da posse em razão da previsão de temperaturas negativas e muito vento nesta segunda-feira. O juramento e o discurso à nação, que seriam feitos em uma área aberta do Capitólio, foram transferidos para a parte interna do Congresso, muito menor.

Do lado de fora já havia uma estrutura montada com arquibancadas e cadeiras por toda a parte. A mudança no local diminui consideravelmente a capacidade para convidados. A rotunda do Capitólio só tem espaço para 600 pessoas. Segundo assessores de Trump, até mesmo pessoas que doaram altas quantias de dinheiro para a posse ficarão de fora do Capitólio.

No lugar do desfile que ele faria, o presidente eleito pediu que os apoiadores se concentrassem no Capitol One Arena, que também não tem espaço suficiente para receber o volume de pessoas que tiraram tíquetes.